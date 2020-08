Labi me bashkëshorten përloten derisa japin kontributin e tyre për ta shëruar Arlindën

Labinot Tahiri me familjen e tij dhe shoqërinë po vazhdojnë humanizmin.

Labinot Tahiri është një prej emrave që po kontribuon në shërimin e shumë njerëzve, shkruan lajmi.net.

Njësoj kanë vepruar edhe së fundmi me Arlindën me të cilën kanë udhëtuar për në Turqi atje ku do ti nënshtrohet kimioterapisë.

Andaj kanë qarë me lot dhimbje e gëzimi. Ishte vetë Labi ai i cili me ndjekësit e ka bërë të ditur këtë nëpërmjet një postimi në Facebook.

“Sot, Ishte një moment gëzimi, por, edhe mêrzie , ku një vajzes së re me keta bystekë, do ti bijnë flokët nga kimioterapia që do i bëjë gjatë diteve me radhë për shêrimin e saj! Në keto momente , kishte lot gëzimi edhe lotë shqetsimi nga ana jonë, për arsye se derisa e kemi sjellur patêm mund jo të lehtë, por, kur ke miqë si : Ademin, Lulin, Kadir, Nurtenen, pa dyshim se çdo gjë shkoi mirë. Kishim knaqesi ku bëm shetitje këto ditë në Turqi, por mendjen do ta kemi te Arlinda deri në shërimin final. Zoti ju bekoftë dhe shêrim sa ma të shpejtë. Labi🤝”, ka shkruar ai./Lajmi.net/