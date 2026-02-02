Labi hedh dyshime se Alba i ka bërë magji

ShowBiz

02/02/2026 23:54

Labinot Rexha dhe Alba Pollozhani kanë pasur një debat të ashpër në Prime-n e së hënës.

Atyre iu publikua një klip, ku po ziheshin me njëri-tjetrin për Lim Hotin, duke hedhur akuza të ndryshme.

Derisa në spektakël u munduan të sqaroheshin, Labi bëri një deklaratë të papritur.

Ai tha se derisa po flinte pasi ndihej keq dhe i ishte zënë frymëmarrja, duket sikur Alba po i bëntë magji.

“Çka bërë ti mbrëmë, pata një krizë në frymëmarrje kjo në ora 3 të natës më bën me trauma, nuk e di çfarë bëri e pat stich dhe po bënte magji”, u shpreh ai.

Kjo shkaktoi të qeshura edhe në studio pasi për magji u akuzua edhe ish-konkurrentja Bia Khalifa.

Të njëjtit siç shihet i dhanë fund miqësisë së tyre në këtë Prime, meqë kanë qenë shumë të afërt. 

