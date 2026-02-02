Labi hedh dyshime se Alba i ka bërë magji
ShowBiz
Labinot Rexha dhe Alba Pollozhani kanë pasur një debat të ashpër në Prime-n e së hënës.
Atyre iu publikua një klip, ku po ziheshin me njëri-tjetrin për Lim Hotin, duke hedhur akuza të ndryshme.
Derisa në spektakël u munduan të sqaroheshin, Labi bëri një deklaratë të papritur.
Ai tha se derisa po flinte pasi ndihej keq dhe i ishte zënë frymëmarrja, duket sikur Alba po i bëntë magji.
“Çka bërë ti mbrëmë, pata një krizë në frymëmarrje kjo në ora 3 të natës më bën me trauma, nuk e di çfarë bëri e pat stich dhe po bënte magji”, u shpreh ai.
Kjo shkaktoi të qeshura edhe në studio pasi për magji u akuzua edhe ish-konkurrentja Bia Khalifa.
Të njëjtit siç shihet i dhanë fund miqësisë së tyre në këtë Prime, meqë kanë qenë shumë të afërt.