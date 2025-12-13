Labi e tepron me Londrimin: Çfarë tanga ke veshur?

Debatet në shtëpinë e Big Brother nuk kanë munguar as sot. Ashtu siç publiku nuk u befasua nga prania e diskutimeve të forta brenda shtëpisë, një pjesë e tyre nuk u habitën as nga qasja ofenduese e Labinot Rexhës. Gjatë debatit me Londrimin, ai u përpoq ta ofendonte dhe e bullizoi për stilin e tij…

ShowBiz

13/12/2025 15:39

Debatet në shtëpinë e Big Brother nuk kanë munguar as sot.

Ashtu siç publiku nuk u befasua nga prania e diskutimeve të forta brenda shtëpisë, një pjesë e tyre nuk u habitën as nga qasja ofenduese e Labinot Rexhës.

Gjatë debatit me Londrimin, ai u përpoq ta ofendonte dhe e bullizoi për stilin e tij të veshjes. Në shenjë përçmimi, Labinoti e pyeti: “Çfarë tanga ke veshur?”.

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

December 13, 2025

Dua Lipa sygjeron librat perfekte për dhuratat e Krishtlindjeve: Helen Garner,...

December 12, 2025

“18 vjet, dreq”, përplasje, ofendime e xhelozi mes Benitës dhe Elijonës...

December 12, 2025

“Po tenton me përfitu nga familja”, eskalon debati mes Fjollës dhe...

December 12, 2025

Plas debati mes Londrimit dhe Toneyt: Ti nuk luan me mua pasi s’jam femër

December 12, 2025

“BBVA”, nisin përgatitjet, Ledion Liço ndan pamjet

Lajme të fundit

Shala: Shteti s’ka bërë asgjë për ruajtjen e...

Lladrovci: Heronjtë tanë, Hashimi, Kadriu, Jakupi, Rexha me...

​Limaj: Pres drejtësinë – ata njerëz janë në...

Organizata e Veteranëve të UÇK-së falënderon qytetarët për...