Labi e tepron me Londrimin: Çfarë tanga ke veshur?
ShowBiz
Debatet në shtëpinë e Big Brother nuk kanë munguar as sot.
Ashtu siç publiku nuk u befasua nga prania e diskutimeve të forta brenda shtëpisë, një pjesë e tyre nuk u habitën as nga qasja ofenduese e Labinot Rexhës.
Gjatë debatit me Londrimin, ai u përpoq ta ofendonte dhe e bullizoi për stilin e tij të veshjes. Në shenjë përçmimi, Labinoti e pyeti: “Çfarë tanga ke veshur?”.