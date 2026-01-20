Labi do të jetë prezent në varrimin e gjyshit të tij në Rahovec

Banorit të BBVK-së, Labinot Rexha, i është lejuar të dalë nga shtëpia dhe të marr pjesë në varrimin e gjyshit të tij. Kështu u bë e ditur përmes një postimi në rrjetet sociale të Labit. Familja e tij ka falënderuar produksionin që Labit ia mundësuan të jetë pranë më të dashurve të tij në këtë…

ShowBiz

20/01/2026 12:53

Banorit të BBVK-së, Labinot Rexha, i është lejuar të dalë nga shtëpia dhe të marr pjesë në varrimin e gjyshit të tij.

Kështu u bë e ditur përmes një postimi në rrjetet sociale të Labit.

Familja e tij ka falënderuar produksionin që Labit ia mundësuan të jetë pranë më të dashurve të tij në këtë ditë kaq të vështirë.

“Sot, për shkak të ndarjes nga jeta të gjyshit të tij, Labit do t’i lejohet të jetë prezent në varrimin që mbahet në Rahovec, në ora 13:0. Falënderojmë produksionin e Big Brother dhe gjithë bashkëpunëtorët për mirëkuptimin dhe mundësinë që ia dhanë Labit të jetë pranë familjes në këtë moment të vështirë”, thuhet në njoftim.

