Kylie: Lumturia është një zgjedhje

Kylie Jenner dhe Travis Scott u ndanë javën e kaluar pas mbi dy vitesh në lidhje, periudhë kjo kur çifti sollën në jetë edhe vajzën e tyre, shkruan lajmi.net.

Tani pasi dyshja bëri bujë në media pasi i dhanë fund lidhjes, ylli televiziv ka ndarë një shkrim mjaft interesant lidhur me lumturinë e saj.

“Lumturia është një zgjedhje, jo rezultat. Asgjë nuk do t’ju bëjë të lumtur derisa të zgjidhni të jeni të lumtur. Asnjë person nuk do t’ju bëjë të lumtur nëse nuk vendosni të jeni të lumtur. Lumturia juaj nuk do të vijë tek ju. Mund të vijë vetëm nga ju”. /Lajmi.net/