Kylie Jenner thyen heshtjen, flet për tradhtinë e shoqes së ngushtë

Kylie Jenner flet për skandalin me tradhtinë e shoqes së ngushtë të saj, Jordyn Woods me Tristan Thompson, shkruan TMZ, transmeton lajmi.net.

Në “Keeping up with the Kardashians”, Kylie Jenner flet për tradhtinë e Tristanit ndaj motrës së saj, Khloe Kardashian.

Është shumë e tensionuar dhe emocionuese nga thirrja telefonike dhe thotë “Nuk di nëse duhet t’ua them këtë”.

Kohën e fundit, Kylie ka larguar nga shtëpia e saj të gjitha gjërat që ia ksihte dhuruar shoqja e ngushtë.

“Për ty dhe Jordyn, është si divorc”, Kris 63 vjeçe, i tha Kyliet. Duke folur për herë të parë për skandalin dhe Woods, Kylie tha, “Ajo të largohet”. /Lajmi.net/