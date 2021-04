Kylie Jenner thekson tiparet e formësuara me poza para pasqyrës

Ajo pozoi me qenin e motrës së saj Kendall për një foto në Instagram të mërkurën.

Dhe më vonë gjatë ditës, Kylie Jenner postoi më shumë imazhe në platformën e mediave sociale, këtë herë e veshur me një veshje psikedelike, transmeton lajmi.net.

Ylli i reality-show u ul në dysheme për të bërë selfie para pasqyrës. Kylie kishte veshur çizme të bardha në kyçin e këmbës dhe para vetës mbante një çantë të bardhë.

Flokët u tërhoqën nga fytyra e saj duke i ngjitur prapa kokës derisa e përfundoi dukjen me makijazh.

Më herët, asaj i ishte bërë fotografia me qenin e Kendall ndërsa kishte veshur një fustan gri pa mëngë me një byzylyk të vendosur në perla që përputhej me rripat në stilet e saj.

Të hënën në mbrëmje, Kylie kishte përmbledhur një ditë postimi të imazheve të saj duke shpërndarë një foto derisa pozonte në një pishinë gjatë natës.

Ndërkohë, babai i vajzës së saj të vogël, Travis Scott tregoi gjithashtu figurën e tij të hënën në një selfie pasqyre në mediat sociale.

Theksojmë se, Kylie dhe Travis, ndajnë vajzën e tyre Stormi, tani tre vjeçare./Lajmi.net/