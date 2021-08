Kylie Jenner shkëlqen me bikini zinxhir ‘24-karat floriri’

Pasi njoftoi koleksionin e saj të ri të ditëlindjes 24K për Kylie Cosmetics duke e lyer trupin e saj me bojë metalike të hënën, manjati i bukurisë u dha fansave një vështrim të fshehtë në produktet që do të vijnë, shkruan Page Six.

Në fushatën e koleksionit, Jenner modelon një bikini prej ari të tejdukshëm (1,657 dollarë), të brendshme (1,657 dollarë) dhe një minifund të përshtatshëm (1,757 dollarë) nga Natalia Fedner – të gjitha të endura nga zinxhiri “24K gold”, transmeton lajmi.net.

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Kylie Jenner fillimisht njoftoi koleksionin e saj të ditëlindjes 24K duke pozuar topless dhe të mbuluar me ngjyrë trupi të artë.

Makiazhi i grimit madje zbuloi kategori produktesh krejt të reja, si një serum buzësh me thekon ari, një theksues të lëngshëm të artë të trupit dhe një shkëlqim të gjithanshëm që mund të përdoret në sy, faqe, buzë dhe më shumë./Lajmi.net/