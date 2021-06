Kylie Jenner shfaqet e veshur me plot stil në postimin e fundit

Në postimin e fundit në Instagram të manjatit të grimit 23-vjeçar, ajo mund të shihej me një bluzë të bardhë asimetrike dhe një palë xhinse të gjera me shumë xhepa, transmeton lajmi.net.

Ndërsa ishte mbështetur në një mur gri jashtë shtëpisë së saj me njërën dorë mbi kokën e saj, ylli mbajti një çantë të vogël, ndërsa shikonte nga larg.

‘Ndjenjë vere’, mbishkroi ajo prezantimin e saj, i cili vuri në shfaqje të plotë barkun dhe mesfushën e saj.

Nëna e një fëmije aksesorizoi dukjen e saj me një palë take të larta blu. Ndërsa zhytej në rrezet e diellit, ajo paraqiti një pamje magjepsëse, e cila përfshinte një kuq buzësh mat.

Në fillim të këtij muaji në shfaqjen e ribashkimit Keeping Up with the Kardashians, Jenner pranoi se ajo vendosi të merrte mbushës buzësh pasi u tall për aftësitë e saj të puthjes./Lajmi.net/