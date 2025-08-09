Kylie Jenner ndez internetin përpara datëlindjes së saj
Kylie Jenner po feston ditët e saj të fundit si 27-vjeçare me një bluzë të vogël me bikini elegantë. Ajo u shfaq në rrjetet sociale ndërsa shikonte poshtë kamerës dhe njëkohësisht pinte një gotë verë të kuqe. Në një selfi të nxehtë, ajo ndau një pamje nga afër të pamjes bombë, dhe në disa foto…
ShowBiz
Kylie Jenner po feston ditët e saj të fundit si 27-vjeçare me një bluzë të vogël me bikini elegantë.
Ajo u shfaq në rrjetet sociale ndërsa shikonte poshtë kamerës dhe njëkohësisht pinte një gotë verë të kuqe.
Në një selfi të nxehtë, ajo ndau një pamje nga afër të pamjes bombë, dhe në disa foto të tjera, ajo i kishte rrëmujë flokët e saj në mënyrë perfekte.
“E premtja e kaluar si një 27-vjeçare,” Kylie — e cila ka një linjë të re rrobash banje mahnitëse me Frankie’s Bikinis, shkroi mbi fotot e fundjavës.
Shoqja më e ngushtë Hailey Bieber shtypi butonin “pëlqej” dhe komentoi, “28 është më mirë, premtoj.”
Fansat gjithashtu iu drejtuan komenteve me urime dhe komplimente para ditëlindjes, transmeton KosovaPress.
Anëtarja më e re e klanit Jenner, nënë e dy fëmijëve, do të shënojë datëlindjen e saj të 28-të të dielën.