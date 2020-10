Kylie Jenner ndan mesazh pro Bidenit, pendohet dhe e fshin menjëherë

Kylie Jenner për pak kohë u shfaq për të shprehur mbështetjen për ish-Zëvendës Presidentin Joe Biden muajin e kaluar kur ajo ndau një postim në Instagram që e mbështeste atë, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Ylli 23-vjeçar i Keeping Up With The Kardashians ripostoi një mesazh në Instagram nga Michelle Obama duke vlerësuar të nominuarin demokratike më 30 shtator, përpara se ta fshinte postimin brenda disa minutash.

Kohët e fundit, motra e saj, Kourtney Kardashian, 41 vjeçe, zbuloi të enjten se ajo po mbështeste kunatin e saj Kanye West për president, edhe pse shanset e tij për të fituar zgjedhjet janë tani një pamundësi matematikore.

Postimi që Kylie ndau u shkrua një ditë pas debatit të parë presidencial midis Presidentit Donald Trump dhe Biden.

Në të, ish Zonja e Parë simpatizoi Bidenin dhe tha se është “mënyra e vetme për të dalë nga ky kaos dhe për të vendosur stabilitet në vend”.

Nuk është e qartë pse miliarderja e fshiu menjëherë atë ose edhe nëse ajo donte ta postonte atë në radhë të parë. /Lajmi.net/