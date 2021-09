Kylie Jenner me veshje unike del rrugëve të New York gjatë qëndrimit në javën e modës

Ajo po përqafon me krenari shtatzëninë e saj të dytë teksa vazhdon të shihet duke shijuar Javën e Modës në New York me të dhe vajzën trevjeçare, Stormi Webster.

Të premten më e vogla e klanit Kardashian/Jenner u vu re duke shkuar në JG Melon për drekë me vajzën e saj, transmeton lajmi.net.

Ylli 24-vjeçar i televizionit mbante një veshje të çuditshme që ndihmoi në fshehjen e gungave të saj.

Ylli i The Life Of Kylie kishte veshur një fustan xhakete lëkure ngjyrë kafe me brez të dyfishtë dhe çizme të mbuluara me qime, të larta deri në gjunjë, të bardha dhe ngjyrë kafe.

Ansambli ishte i mbuluar me një kapelë prej kadifeje prej pelushi, ngjyrë kremi, e cila ishte e shtresuar me mini zhurma.

Flokët e korbit të nënës së dy fëmijëve dolën nga poshtë dhe ajo vendosi një fytyrë të plotë të shkëlqimit të butë.

Stormi u pa me një fustan xhins me mëngë të gjata dhe një palë të personalizuara të bashkëpunimit të atlete Nike të babait të saj në gri dhe të bardhë. Vajza e vogël mbërtheu një kukull bjonde Barbie, duke treguar një tatuazh të përkohshëm me gaz në dorën e saj.

Një turmë e vogël i ndoqi të dy ndërsa po merrnin rrugën për në restorantin e Manhattanit.

Gjithashtu të premten, ajo bëri një paraqitje në Instagram, duke kënaqur ndjekësit e saj kolosale prej 266 milionë./Lajmi.net/