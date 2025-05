Kylie Jenner me rroba banje që i lë pak vend imagjinatës Kylie Jenner nuk pushon së kënaquri fansat me fotot e festave në edicionet sfiduese – zakonisht me rroba banje, nga modelet vintage të Chanel deri te bikini të vogla floriri. E fundit që ajo ka treguar është rroba banje, por kjo nuk do të thotë se është më pak provokuese kur bëhet fjalë për Kylie.…