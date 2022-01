Kylie Jenner hedh poshtë thashethemet për lindjen e dytë, poston imazhe me barkun e rrumbullakosur

Ndërsa shumë përdorues të medieve sociale kanë spekuluar se 24-vjeçarja tashmë e mirëpriti fëmijën e saj javë më parë, ajo ekspozoi barkun e rrumbullakosur në postimin e saj të fundit në Instagram teksa shihet në një veshje rozë.

Teksa e ekspozonte fizikun e saj ylli i Keeping Up With The Kardashians dukej sensuale dhe e mahnitshme para pasqyrës, shkruan DailyMail, transmeton telegrafi.com.

Në pamjet, ajo qëndronte brenda shtëpisë së saj luksoze në Kaliforni, vetëm disa metra larg bodrumit të saj të verës dhe disa tullumbace rozë.

Postimi i saj erdhi teksa kumbonte ditëlindjen e katërt të vajzës së saj Stormi Webster dhe mbesës Çikago me një festë ekstravagante në oborrin e shtëpisë së saj.

Përveç prindërve të Çikagos, Kim Kardashian dhe ish-bashkëshortit, Kanye West, të pranishëm ishin edhe motrat e Kylie, Khloe dhe Kourtney Kardashian.

Festimet përfshinin lyerje të fytyrës, tullumbace, kamion me akullore dhe ëmbëlsira të ndryshme për t’i shijuar mysafirët.

Në anën tjetër, Kylie ka qëndruar larg medieve sociale pas tragjedisë në koncertin e Travis Scott në Astroworld, e cila çoi në vdekjen e 10 personave.

Kylie dhe Travis konfirmuan në shtator se ishin në pritje të fëmijës së dytë të çiftit.