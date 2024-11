Ky raportohet se është serbi që po kërkohet për arsenalin e armëve të gjetur dje në Zveçan Armë, municion e pajisje të ndryshme ushtarake janë gjetur të martën në një shtëpi në Zveçan, ndërsa ende nuk ka të arrestuar. Policia e Kosovës ka njoftuar dje se ky rast ka të bëjë me një person që është me interes për policinë, i cili dyshohet se ndërlidhet me rastin Bajnska, ndërsa përveç se është…