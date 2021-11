IHMK njofton se do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

Nëpër ultësira parashihet të formohet mjegull e dobët, kryesisht në orët e para të ditës.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 2-3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 10-13 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i lindjes dhe verilindjes me shpejtësi 1-6m/s. /Lajmi.net/