Ky ishte qëndrimi i Macronit prapa dyerve të mbyllura në lidhje me kufijtë Kosovë – Serbi

Drejtori i think-tankut ESI ( Iniciativa Evropiane për Stabilitet), Gerald Knaus, ka reaguar me detaje shtesë në lidhje me zhvillimet në Samitin e Berlinit.

Ai ka bërë të ditur se prapa dyerve të mbyllura, presidenti i Francës, Emmanuel Macron ka treguar se mendon njësoj sikurse kancelarja gjermane, Angela Merkel sa i përket idesë së korrigjimit të kufijve mes Serbisë dhe Kosovës, transmeton lajmi.net.

“Mesazh i fortë në darkën prapa dyerve të mbyllura nga presidenti Makron për liderët e Ballkanit në Berlin: Nuk duhet të ketë ndryshim të kufijve në baza etnike. Multietniticeti duhet të ruhet në Ballkan. Gjë shumë e mirë. Kjo e bën takimin të vlefshëm”, ka shkruar Knaus në Twitter. /Lajmi.net/

Strong message at dinner behind closed doors from President Macron to Balkan leaders in Berlin: there must be no ethnic border changes. Multiethnicity must be defended in Western Balkans. Very good! This alone makes meeting worthwhile. @ecfr @Andric1961 @BalkanInsight

