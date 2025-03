​Ky ishte lojtari më i mirë i javës në Superligë

Federata e Futbollit të Kosovës dhe sponsori i Superligës, Albi Mall, vazhdojnë të ndajnë çmimin “Ylli i Javës”. Ky çmim për javën e 24-të në Albi Mall Superligë i është ndarë sulmuesit të FC Malisheva, Altin Aliu.

Aliu shënoi Hat-Trick në fitore 4:1 të Malishevës në ndeshjen kundër SC Gjilani.

Pasi mori këtë çmim, Aliu u shpreh i lumtur që u vlersua më i miri i javës: “Duke e pasur parasysh që SC Gjilani ka pasur ambiciet e veta, jemi përgatitur shumë për këtë ndeshje, sepse këto 3 pikë na japin stabilitet për pjesën e sipërme të tabelës. Jemi përgatitur maksimalisht dhe çdo lojtar e tregoi shpirtin luftarak, andaj edhe dolëm pozitivë në këtë ndeshje.

Që nga fillimi i sezonit, Malisheva ka treguar ambiciet për dalje në Evropë dhe duke e pasur parasysh kontingjentin e lojtarëve që kemi dhe atmosferën e mirë, do ta japim maksimumin që të arrijmë objektivat e klubit dhe suksesin tonë.

Është një ndjenjë e mirë që të shpallem “Ylli i javës” dhe shpresoj që do ta marr edhe herë të tjera, sepse kjo është një sukses i karrierës sime. Dua të falënderoj bashkëlojtarët, sepse pa kontributin e tyre, nuk do ta arrija ta fitonim këtë çmim as unë.” – tha ai për faqen zyrtare të FFK-së.