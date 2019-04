Ky është ushtari më i mirë i FSK-së

„Aktivitetet e realizuara e kanë bërë këtë garë mjaft sfiduese, dhe interesante për pjesëmarrësit. Ne do të identifikojmë të arriturat po edhe mangësitë ekzistuese që në organizimet tjera, të shfaqim edhe aftësi dhe ngritje të pjesëmarrjes edhe më shumë të vendeve partnere.

Jemi të lumtur që ky vit është viti i parë me mandatin e ri të FSK-së dhe pjesëmarrja kaq e madhe e pjesëtarëve garues, si nga FSK-ja, po ashtu edhe nga partnerët tanë, na jep vullnet se jemi rrugës së drejt të krijimit të standardeve me partneret tanë strategjik.

Ndërsa, rreshter majori i parë i FSK-së, Genc Metaj, tha se: „gara ishte mjaft sfiduese, por nuk ishte vetëm garë. Këto ditë, ne së bashku kemi organizuar edhe vizita kulturore në vende të ndryshme në Kosovë, për t’i njoftuar partnerët me të kaluarën tonë. Jemi përgatitur së bashku edhe me partnerët për ecurinë e garës. Rreshter majori Metaj falënderoi të gjithë rreshter majorët që kanë organizuar, udhëhequr dhe realizimin me sukses të kësaj gare.

Ai, tregoi edhe historikun e garës, duke marrë si shembull në fillim, garën e ushtarit më të mirë të shtetit IOWA të SHBA-ve, dhe pastaj duke e përshtatur atë në një garë unike të FSK-së e që tash më është bërë tradicionale, sfiduese dhe shumë atraktive për garuesit.

Në fund të ceremonisë u shpallën edhe rezultatet e të dyja garave.

Ushtari më i mirë i vitit 2019, në nivel të FSK-së, u shpall tetari Benik Nebihu, Brigada e Mbështetjes Operacionale, ndërsa vendi i dytë i takoi tetar Valon Hajdarit, Brigada e Reagimit të Shpejtë dhe vendin e tretë e zuri ushtari Shkodran Kokalla, Brigada e Reagimit të Shpejtë.

Ndërsa fitues i garës ndërkombëtare “Ushtari më i mirë i vitit 2019” u shpall rreshteri Xhevat Maloku nga Republika e Shqipërisë, vendi i dytë i takoi tetarit Darko Dimitrijevic, nga Ushtria e Maqedonisë Veriore dhe vendi i tretë, tetarit Josif Agolli nga Ushtria e Republikës së Shqipërisë.

Gara e ushtarit më të mirë e mbajtur në nivel të FSK-së, është zhvilluar nga data: 22-26 prill 2019, në Kazermën „Skënderbeu” në Ferizaj, ku ushtarët dhe nënoficerët nga të gjitha njësitet e FSK-së dhe nga vendet partnere pjesëmarrëse garuan së bashku në këto disiplina: Test fizik, gjuajtje me armë, navigim tokësor, poligon me pengesa, hedhje e granatës, kalimi i zonës së rrezikshme, ndihma e parë, vëzhgimi i terrenit, dhe marshimi i shpejt me ngarkesë, me ç’rast të gjithë garuesit treguan përkushtim dhe profesionalizëm të lartë gjatë tërë kohës së realizimit të këtyre garave.

Në këtë garë morën pjesë 22 garues nga FSK-ja dhe 18 garues nga 9 vende partnere, si: Shqipëria, Belgjika, Kanada, Kroacia, Maqedonia Veriore, Britania e Madhe, Polonia, Turqia, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

