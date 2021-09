Ky është shpjegimi befasues pas veshjes së pazakontë të Kim Kardashian, Met Gala

Stili i Kim Kardashian ka evoluar gjatë viteve.

Ylli i televizionit të realitetit – i cili filloi karrierën e saj si stiliste personale për Paris Hilton – shpesh ka provuar pamje të ndryshme, por ajo zakonisht kthehet në përqafimin e figurës, zhytjen në dekolte dhe veshjet e brendshme që rrisin pjesën e poshtme.

Sidoqoftë, javët e fundit ajo i ka ngritur zgjedhjet e saj të modës duke ngritur ansamble lëkure sportive dhe elastike – të mbushura me maska ​​që fshehin plotësisht fytyrën e saj të famshme.

Dhe të hënën në mbrëmje, teksa doli në tapetin e kuq për Met Gala prestigjioze në Muzeun Metropolitan të Artit në Nju Jork, ajo edhe një herë siguroi që ajo të tërhiqte vëmendjen me një zgjedhje të papritur të modës.

Kim krijoi një fustan të zi të zi që mbulonte tërë trupin e saj – përfshirë fytyrën e saj.

Krijimi – i cili përmbante një maskë të mbështjellë në kokë, një mini -fustan të ngushtë, dollakë, doreza të gjata dhe çizme me majë – ishte ëndërruar nga drejtoresha krijuese e Balenciaga Demna Gvasalia.

Sapo nëna e katër fëmijëve Kim u kap në këtë ngjarje, shumë dyshuan se burri i saj i ndarë, Kanye West, ndikoi në zgjedhjen e saj të modës-veçanërisht për shkak se ai u bë një tifoz i mbulimeve të fytyrës së plotë, ndërsa promovonte albumin e tij më të ri, Donda, në javët e fundit.

Disa përdorues të mediave sociale madje spekuluan se pamja e guximshme e Kim ishte një shenjë se ajo dhe Kanye po bënin pushimet në divorcin e tyre.

Duke folur në Twitter, njëri shkroi: “Unë e di që Kim është kthyer me burrin e saj nëse ajo largohet ndonjëherë. Ajo veshje ojuju calabar bërtet Kanye.”

Më shumë bëri jehonë: “Kim është padyshim përsëri me Kanye, duke e lënë atë të imponojë modën e tij budallaqe mbi të” dhe “çfarë f ** k është veshur me lmaoooo dhe që kur është kthyer me kanye #MetGala”.

Të tjerët të befasuar nga fillimi i saj shtuan: “A është Kim përsëri me Kanye sepse zgjedhja e veshjes së Balenciaga nuk mund të ketë qenë e saj me siguri …” dhe “Hahahaha ajo definitivisht është kthyer me kanye sepse kim k nuk do të vishej kurrë kështu.”

TMZ raporton se reperi ishte forca lëvizëse prapa pamjes dhe se është ai që “i dha Kim guximin të shtyjë zarfin me kreativitet dhe imagjinatën e njerëzve përmes artit”.

Nuk është hera e parë që Kanye ka luajtur një rol në gardërobën e Kim dhe ajo shpesh ka folur për mënyrën sesi ai ka ndikuar tek ajo në departamentin e modës.

Kur Kim dhe Kanye filluan të takoheshin, stilisti Yeezy e bindi Kim se ishte koha për të pastruar veshjet e saj.

Gjatë një episodi të Keeping Up With The Kardashians, Kim tha: “Ai po më jep një ndryshim të plotë të veshjeve.

“Kanye patjetër më frymëzoi të jem pak më shumë një individ. Mendoj se stili im po evoluon dhe ndryshon dhe mendoj se duhet.”/Lajmi.net/