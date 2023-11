Ky është parashikimi i motit për sot Gjatë ditës së sotme në vendin tonë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale të shkurta me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4-7 gradë Celsius. Ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 15-18 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi dhe juglindja me shpejtësi 1-9m/s./Lajmi.net/