Ky është numri i rasteve aktive me COVID-19 në Kosovë

Aktualisht në Kosovë janë 797 raste aktive me COVID-19. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) Prishtina prin me numrin më të madh të rasteve aktive me koronavirus, me 192 raste, e pasuar nga Ferizaj me 68 raste, Gjilani 64, Prizreni 52 dhe dhjetëra raste në komunat e tjera.