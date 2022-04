Ky është momenti kur Marku ‘gjunjëzon’ britanikun Jenkins

“Mbretit shqiptar” iu deshën vetëm 4 raunde që të mposhtë një kundërshtar të rrezikshëm në pesha të lehta si britanikun Chris Jenkins, shkruan lajmi.net.

Në raundin e 4-të, Marku me disa goditje e ‘gjunjëzoi’ kundërshtarin, duke detyruar kështu ekipin e tij të dorëzojë ndeshjen.

Florian Marku gets a fourth round stoppage to send the Albanian fans wild. Love to see it #MarshallHermans pic.twitter.com/dwdHrFL34i

— James Copley (@JamesCopley_) April 2, 2022