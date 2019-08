Ky është jahti luksoz i Gjikos

Gjiko javë më parë me anë të disa postimeve kishte bërë të ditur se është duke planifikuar të blejë një jaht, tanimë reperi është bërë me një të tillë, shkruan lajmi.net.

Bashkëshortja e tij Elita ka publikuar disa pamje brenda jahtit ku së bashku me reperin duken shumë të lumtur pasi arritën edhe një qëllim, duket se dyshja së bashku me Zërin, pjesën e mbetur të verës do kalojnë në udhëtime romantike nëpër det.

Kujtojmë një postim të Gjikos kohë më parë ende pa i përfunduar punimet e jahtes kishte ngacmuar koleget duke thënë “Qe ju vyn yachti per videoklip ju jepi mos e merni me qirra se shtrejt ish”. /Lajmi.net/