Ky është ish-ushtari i UÇK’së që u arrestua në Serbi – Publikohet fotografia
Avni Qenaj nga fshati Romaj është ish-pjesëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës i cili është arrestuar të martën në Serbi. Kjo u konfirmua nga nënkryetari i OVL-UÇK, Gazmend Syla.
“Avni Qenaj nga fshati Romaj dikun në rrethin të Prizrenit edhe ka shërby gjatë kohës së luftës në brigadën “138 Agim Ramadani””, tha Syla për Demos.
Ai shtoi se arsyet e tij se pse ish-ushtari ka kaluar nga Serbia nuk i dijnë por ai ka lëvizur disa herë nga ky vend.
“Ai ka lëvizë disa herë dhe nuk ka pas probleme”, tha ai per Gazeten Demos.
Tutje shtoi se ende nuk kanë pasur komunikim me familjen e ish-ushtarit.