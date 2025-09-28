Ky është i riu që dyshohet se ra në gropën ku po hapej një bunar në Lybeniq

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot pasdite në fshatin Lubeniq të komunës së Pejës, një person ka rënë në një bunar që po hapej në afërsi të varrezave të fshatit, raporton Gazeta Sinjali. Ai siç merr vesh Gazeta Sinjali është A.P, mbi 30-vjeçar. Kërkimet për gjetjen e trupit të tij janë duke vazhduar nga…

Lajme

28/09/2025 21:27

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot pasdite në fshatin Lubeniq të komunës së Pejës, një person ka rënë në një bunar që po hapej në afërsi të varrezave të fshatit, raporton Gazeta Sinjali.

Ai siç merr vesh Gazeta Sinjali është A.P, mbi 30-vjeçar.

Kërkimet për gjetjen e trupit të tij janë duke vazhduar nga ekipet e emergjencës dhe njësitë relevante policore

Tashmë këtyre ekipeve iu është bashkuar edhe një ekip e Forcë së Sigurisë së Kosovës, ka njoftuar policia e Pejës.

