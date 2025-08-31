Ky është i mituri që u raportua i zhdukur në Deçan, kërkohet ndihmë për gjetjen e tij

Familja e Eglantin Qorraj, një djali të mitur në Carrabreg të Deçanit, po kërkon ndihmë në gjetjen e tij, i cili u raportua i zhdukur të shtunën në mëngjes. I mituri nuk gjendet në gjendje të mirë shëndetësore, andaj dhe familja po kërkon bashkëpunim në gjetjen e më të dashurit të tyre. Për rastin ka…

31/08/2025 11:17

Familja e Eglantin Qorraj, një djali të mitur në Carrabreg të Deçanit, po kërkon ndihmë në gjetjen e tij, i cili u raportua i zhdukur të shtunën në mëngjes.

I mituri nuk gjendet në gjendje të mirë shëndetësore, andaj dhe familja po kërkon bashkëpunim në gjetjen e më të dashurit të tyre.

Për rastin ka njoftuar edhe Policia e Kosovës.

“Ankuesi kosovar ka raportuar se, djali i tij i mitur, i cili ka probleme shëndetësore ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore janë duke hetuar rastin”, thuhet në njoftim.

