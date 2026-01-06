Ky është banori që u eliminua sonte nga BBVA5

Në mbrëmjen e radhës së “Big Brother VIP Albania 5”, banori Armir Tola ka qenë ai që është larguar nga shtëpia, pasi rezultoi më pak i votuari nga publiku. Këtë javë, në nominim ishte vendosur e gjithë shtëpia, duke e bërë televotimin edhe më të fortë dhe të paparashikueshëm. Armir Tola njihet si një sipërmarrës…

ShowBiz

06/01/2026 23:36

Në mbrëmjen e radhës së “Big Brother VIP Albania 5”, banori Armir Tola ka qenë ai që është larguar nga shtëpia, pasi rezultoi më pak i votuari nga publiku.

Këtë javë, në nominim ishte vendosur e gjithë shtëpia, duke e bërë televotimin edhe më të fortë dhe të paparashikueshëm.

Armir Tola njihet si një sipërmarrës i suksesshëm. Ai është administrator i një kompanie që merret me ndërtim dhe rikonstruksione objektesh të ndryshme, duke përfshirë të gjitha llojet e punimeve në ndërtim..

