Ky është asistimi i mrekullueshëm i Bytyqit te goli i parë i Konyaspor ndaj Kasimpasa

Ylli i Kosovës, Zymer Bytyqi si zakonisht është nga minuta e parë, shkruan lajmi.net.

Kosovari ishte asistues te goli i parë që e realizoi Koka në minutën e 18-të.

Bytyqi me një harkim nga distanca për mrekulli gjeti Koka, i cili e kishte shumë të lehtë ta dërgonte topin në rrjetë.

🇽🇰🇹🇷 | AMAZING ASSIST BY BYTYQI❗

Zymer Bytyqi makes an amazing assist to give the lead for @konyaspor!

👏❤ pic.twitter.com/bMKrwlMZHJ

— Dardanian Footy (@DardanianFooty) September 27, 2021