Ky është 27-vjeçari që u zhduk në Bjeshkët e Dragashit, policia kërkon ndihmë për gjetjen e tij Me datë 04 Shator 2022 në orët e vona të mbrëmjes nga familjarët e tij është raportuar një person i zhdukur. Personi Melidin (Izudin ) Adili , lindur me datë 24.05.1995 nga Fshati Borje i Republikës së Shqipërisë, i cili për herë të fundit është parë nga shokët e tij të punës , me datën…