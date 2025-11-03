Ky dyshohet se është personi që u plagos dhe u rrëmbye nga xhandarmëria serbe në Leposaviq

Avokati në Serbi Ivan Niniq, e ka zbuluar identitetin e personit që dyshohet se u plagos dhe u rrëmbye nga xhandarmëria serbe në Leposaviq. Sipas tij, ai është Millan Vukashinoviq, të cilit ia publikoi edhe fotografinë. Për rastin, avokati e quajti përgjegjës presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, të cilit ia parashtroi edhe disa pyetje nëpërmjet llogarisë…

Lajme

03/11/2025 18:58

Avokati në Serbi Ivan Niniq, e ka zbuluar identitetin e personit që dyshohet se u plagos dhe u rrëmbye nga xhandarmëria serbe në Leposaviq.

Sipas tij, ai është Millan Vukashinoviq, të cilit ia publikoi edhe fotografinë.

Për rastin, avokati e quajti përgjegjës presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, të cilit ia parashtroi edhe disa pyetje nëpërmjet llogarisë së tij zyrtare në “X”.

“Meqenëse përgjegjësit po heshtin, duhet të parashtroj disa pyetje për A. Vuçiqin, B. Gashiqin dhe drejtorin e VBA-së, Gjuro Jovaniq: A është qëlluar për vdekje të shtunën rreth orës 16:00 në fshatin Jelakce/Leposaviq MILAN VUKASHINOVIQ (1986), të cilit po i luftojnë për jetën në Qendrën Klinike të Nishit?”, pyeti ai.

“A iu është hequr Milanit në Qendrën Klinike të Nishit veshka e majtë dhe cipëza e zemrës?”, shtoi ai.

Avokati pyeti edhe se “a ka ende plumb në shtyllën kurrizore Milani apo nuk dihet ende?”.

“A do të mbetet invalid Milani dhe sa gjak ka humbur gjatë transportit nga Prokuplja në Nish? A është qëlluar Milani nga pas dhe pse? A kishin pjesëtarët e ushtrisë së Serbisë uniforma maskuese pa shenja dalluese? A ka marrë pjesë, përveç ushtrisë, edhe ‘dikush tjetër’ në aksionin e gjuetisë ndaj Milanit? A ishin 3 xhipat në terren pa targa? A është kryer ekspertiza në vendin e ngjarjes, kush e ka kryer dhe kur? Ku është ‘Lada Niva’-ja e Milanit? A menduat se kjo do të fshihej? A mendoni se askush, asnjëherë, nuk do të japë përgjegjësi?”, shkroi Niniq në “X”.

Për këtë incident, Policia e Kosovës para pak orësh lëshoi komunikatë, përmes të cilës njoftoi se shtetasi i Republikës së Kosovës, i nacionalitetit serb me iniciale M.V., dyshohet se është plagosur dhe rrëmbyer nga xhandarmëria serbe brenda territorit të Kosovës.

Rasti, sipas Policisë së Kosovës ka ndodhur të shtunën (1 nëntor) dhe për të njëjtin është njoftuar edhe KFOR-i, si përgjegjëse për zonën/brezin kufitar.

