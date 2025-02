Ky do të jetë orari konferencave të KQZ-së për ditën e zgjedhjeve Me qëllim të informimit për ecurinë e procesit të votimit në ditë e zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, i cili do të organizohet më 9 shkurt 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka planifikuar mbajtjen e disa konferencave, njofton Klankosova.tv Konferenca e parë do të mbahet në orën 08:00 dhe ka për qëllim të…