Ky do të jetë moti sot në Kosovë Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta gjatë ditës. Shumë nxehtë. Pluhuri saharian do të fillojë të tërhiqet. Era do fryjë nga verilindja me shpejtësi prej 10-39 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 18 deri në 21°C, ndërsa ato maksimale prej 33 deri në 36°C.