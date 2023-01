Ky do të jetë moti sot në Kosovë Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot i vranët, por i qetë. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale pritet të sillen ndërmjet 0 dhe 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale prej 2 deri në 5 gradë Celsius. -Advertisenent- Do të fryjë erë nga veriu dhe verilindja me shpejtësi 1-9 m/s.