Ky do të jetë moti sot në Kosovë Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot i vranët dhe vende-vende me riga shiu. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nuk parashihen ndryshime në fushat termike. Temperaturat minimale pritet të sillen ndërmjet -2 dhe 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet ndërmjet 4 dhe 7 gradë Celsius. Do të ketë erë nga drejtimet të ndryshme, e lehtë…