Ky do të jetë moti sot Mot jostabil do të mbretëroj gjatë ditës së martë në vend. Rrebeshe e bubullima paraqiten që nga orët e paraditës, e zhvillohen edhe gjatë ditës. Temperaturat minimale zbresin në 17C e 19C, derisa gjatë ditës do të jenë më të ulëta, ndërmjet 26C e 28C. Frynë erë e lehtë nga jugu e lindja 4-7m/s. Nga…