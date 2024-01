Ky do të jetë moti sot Sot në Kosovë do të mbaj mot me diell dhe vranësira të pakta. Sipas Institutit Meteorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 deri në 1 gradë Celsius. Temperaturat maksimale gjatë ditës do të arrijnë nga 9 deri në 13 gradë Celsius. Në mëngjes nëpër lugina dhe vise të larta parashihet mjegull. /Lajmi.net/