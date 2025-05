Ky do të jetë moti javën e ardhshme Java e ardhshme mbi vendin tonë parashihet të jetë me kushte të paqëndrueshme meteorologjike. Ditën e hënë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat parashihen vende-vende të sjellin riga shi dhe shkarkime rrufesh. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3-5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet 16-20 gradë Celsius. Do të fryjë erë…