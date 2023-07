Ky do të jetë mesfushori i ri i Milanit Siç bëhet e ditur nga gazetari i njohur, Fabrizio Romano, Milani po bëhet me mesfushor të ri. Bëhet fjalë për Tijjani Reijnders, për të cilin Milani veçse ka arritur marrëveshje me AZ Alkmaar, transmeton lajmi.net. Marrëveshja verbale mes dy klubeve është arritur, pasi që Milani dërgoi ofertën prej 20 milionë eurove drejt AZ Alkmaar më…