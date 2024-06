“Ky do të jetë gjykim me copa gazeta” – mbrojtja dhe prokuroria përplasen për një artikull e ngjarje që nuk është fare në aktakuzë Një artikull i një gazete amerikane, New York Times, që fliste për një pretendim se ishte kryer një krim nga njerëz të UÇK-së në Bardh të Madh, ka ngjallur sot përplasje e debate mes mbrojtjes, prokurorisë dhe gjyqtarëve. Gjithçka ishte për shkak se artikulli dhe vet ngjarja as nuk janë pjesë e aktakuzës së prokurorisë…