Ky burrë thotë se shëroi 5 mijë njerëz nga kanceri, receta aq e lehtë sa të bësh një filxhan kafeje

Në intervistën ekskluzive për Telegraph, Rick Simpson, një nga aktivistët më të mëdhenj të marijuanës mjekësore dhe njeriu që shëroi më shumë se 5,000 njerëz me vaj kërpi, flet se si ai pushtoi karcinomën dhe luftoi kundër qeverisë dhe mjekëve të korruptuar, dhe ndan recetën për vajin e kërpit e cila është po aq e lehtë sa të bësh një filxhan kafeje.

Sipas fjalëve të Rick me shekuj mariuana është përdorur në trajtimi i sëmundjeve më të vështira si kanceri, diabeti, arterioskleroza, skleroza e shumëfishtë, epilepsia, astma…

“Unë gjithmonë u them njerëzve – Kanabisi ose do t’ju shërojë ose do ta kuptoni se është ilaçi më i mirë që ekziston aktualisht në botë! – shpjegon Rick, një mjek i vetë-mësuar dhe inxhinier mekanik që ka testuar një kurë të mrekullueshme – mbi veten e tij pasi ai u diagnostikua me kancerin e lëkurës së qelizave bazale!

Ishte viti 2002 … Meqë kisha kaluar tre operacione në tre lezione të pigmentuara, dy prej tyre në fytyrën time dhe një në qafë, Një mëngjes isha në banjë duke parë plagët në fytyrën time dhe papritmas diçka më kaloi në mendje. Ishte një studim nga Universiteti i Virxhinias që zbuloi se kanabinoidi në kanabis THC mund të vriste kanerin tek minjtë. Thashë çfarë mund të humbas? Kështu që, unë nxora vajin e përgatitur të kanabisit nga kabineti im dhe derdha disa pika direkt mbi plagë.

“ Pas katër ditësh hoqa fashat, dhe nuk mund ta besoja atë që pashë! Plaga ishte zhdukur, dhe lëkura ime ishte rozë! Fillova t’u tregoja njerëzve se e kisha shëruar kancerin e lëkurës me vaj kërpi, por secili prej tyre qeshi me mua … Dhe njëmbëdhjetë vjet e gjysmë më vonë jam i gjallë dhe mirë pa kancer”, – shpjegon Rick me një buzëqeshje të gjerë në fytyrën e tij.

Ndër mijëra histori të pabesueshme për njerëzit që Simpson ka shëruar, i fundit është një 80-vjeçar i cili kishte kancer në mushkëri dhe ndodheshe në shtratin e vdekjes.

“Një burrë ishte fryrë i gjithë nga kimioterapia, me plagë të hapura në këmbë dhe ai mezi mund të merrte frymë! Pas parashikimit të mjekut se ai do të jetojë jo më shumë se 48 orë, ai u soll tek unë nga djali i tij. Meqenëse e rekomandova që të fillojë trajtimin me vajin e kërpit, i riu shkoi te mjeku i babait i cili, natyrisht, nuk pranoi ta trajtojë pacientin e tij ashtu. Pas kësaj ai mori vajin nga unë, dhe ia dha babait të tij.

“Në vetëm gjysmë ore, para syve të të afërmve të pikëlluar, ai filloi të merrte frymë normalisht dhe pastaj gjatë natës funksionet e tij jetësore u përmirësuan në mënyrë drastike . Pas gjashtë javësh trajtimi me vaj kërpi ai nuk kishte nevojë për insulinë, dhe pas tre muajsh u kurua plotësisht”, thotë Rick, duke theksuar se nuk ka kufi moshe në përdorimin e vajit të kërpit.

Për shkak se Rick kishte nevojë për një material për ilaçin e tij, ai shpejt filloi të rritë marihuanë. Policia bastisi shtëpinë e tij katër herë në tre vjet me ligjin se ata që pretendojnë publikisht se mund të kurojnë kancerin, mund të përballen me një burg burg prej pesë deri në 40 vjet!

Simpson ishte në burg vetëm për katër ditë dhe e doli nga burgu duke paguar gjobën 2,000 dollarë edhe pse në një moment ai u kërcënua me dënimin me 12 vjet burg!

“Gjëja më e keqe ishte fakti që juristët ishin njerëz, të dashurit e të cilëve unë i trajtoja me vaj kërpi. Edhe gjykatësi e dinte që ishte gjithçka një farsë! Në një moment ai madje tha që në vend që të më gjykonte, ai duhet të më shpërblejë! Të gjithë e dinin dhe askush nuk mund të bënte asgjë në lidhje me të! Ata nuk lejuan as dhjetë pacientë që shëroja nga kanceri për të dëshmuar! Ata nuk lejuan të paraqisja një mori dokumentesh mjekësore mbi efektet e vajit tim”, shprehet ai.

Rick nuk kishte shitur kurrë një gram të barërave të këqija! I zhgënjyer nga qeveria dhe mjekë të korruptuar ai ndau recetën e vajit të tij të kërpit me njerëz të sëmurë në të gjithë botën në të gjithë faqen e tij të internetit phoenixtears.ca.

Duke theksuar se receta e vajit të kërpit është po aq e lehtë sa të bësh një filxhan kafe, Rick shton se ka shumë vajra të rremë që hajdutë të ndryshëm po i shesin nën emrin e tij.

“Doza e zakonshme e përshkruar për kancer është 60 gram brenda 90 ditësh. Asnjëherë nuk është vonë për të filluar me trajtimin e vajit të kërpit. Nuk ka justifikime si “është tepër vonë” … Nëse më pyetni për pirjen e duhanit, unë do t’ju tregoja se sigurisht që nuk është aq i efektshëm sa terapia e vajit të kërpit, por është vërtetuar shkencërisht që njerëzit që pinë duhan marijuanë jetojnë gjashtë vjet më gjatë sesa ata që nuk e bëjnë”, tha Simpson, duke shtuar se të gjitha qeveritë duhet të lejojnë që qytetarët e saj të kultivojnë kanabis dhe ta përdorin atë për qëllime mjekësore, ose të hapin farmaci, ku kjo kurë mund të blihet falas.

“Pak njerëz e dinë që kanabisi u përdor qindra vjet para Jezu Krishtit si një nga agjentët më shërues. Në shkrimet e lashta fetare Persiane qëndron se kanabisi është një nga bimët më kuruese” , përfundon tregimin Rick duke shtuar se shpërblimi më i madh për të do të ishte të shohim një botë pa kancer.