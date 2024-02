Kuvendi zgjedh anëtarin e Këshillit Prokurorial të Kosovës Emine Avdyli Pozhari dhe Dardan Vuniqi kanë qenë dy kandidatët për anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e fakulteteve juridike. Kuvendi i Kosovës zgjodhi Dardan Vuniqin me 49 vota, i cili do të ketë mandat pesë-vjeçar. Në seancën e sotme plenare, me votë të fshehtë deputetët kanë votuar për Emine Abdyli Pozharin nga…