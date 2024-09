Kuvendi të enjten me seancë, në rend dite pikat e seancave të kaluara Kuvendi i Kosovës të enjten do të mbajë seancë plenare. Pas përfundimit të mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit u bë e ditur se në rend të ditës do të jenë për shqyrtim pikat e mbetura nga seancat e kaluara. Në këto pika hyjnë edhe marrëveshjet ndërkombëtare, për të cilat shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së,…