Kuvendi shqyrton Projektligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme në Kosovë Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot dy seanca plenare. Në seancën e parë plenare në rend dite është shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-228 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës. Siç thuhet në faqen zyrtare të tij, seanca do të nisë me fillim nga ora 10:00. Seanca e dytë plenare do të…