​Kuvendi “shpëton” mjetet vetanake të komunave Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë votuar pro-amandamentit që parasheh heqjen e nenit me të cilin mjetet vetanake të pashpenzuara të komunave të kalonin në llogarinë e shtetit. Me projektbuxhetin i vitit 2023, të propozuar nga Qeveria, parashihej që mjetet vetanake të kalonin në arkën e shtetit por me propozimin e LDK-së dhe mbështetjen e…