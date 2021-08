Kuvendi shkon në pauzë deri në orën 15:00

Ndërsa, në pjesën e parë të kësaj seanca deputetë e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar propozimin për shqyrtim të raportit me rekomandime për mbikëqyrje e zbatimit të ligjit për shoqëri tregtare si dhe shqyrtimin e raportit me rekomandime lidhur me problemet e evidentuara në KOSST.

Po ashtu në rend dite për seancën e sotme është futur edhe formimin e organit përzgjedhës së pavarur për përzgjedhjen e anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit.

Ndërsa, nuk ka pasur kuorum që në rend të ditës për përfshihet rekomandimi për përzgjedhjen e Auditorit të Përgjithshëm.