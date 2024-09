Kuvendi shënon nesër Ditën e Demokracisë Me moton globale “Qeverisja efektive e inteligjencës artificiale në të gjitha nivelet”, Kuvendi i Kosovës nesër shënon Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë. Ceremonia e hapjes do të fillojë në orën 10:00, me pjesëmarrjen e kryeparlamentarit Glauk Konjufca, drejtoreshës së lartë rezidente të NDI-së në Kosovë Nancy Soderberg, Blerta Deliu-Kodra anëtare e Forumit për Transparencë. Me këtë…