Kuvendi pa kuorum, mbi 50 projektligje rrezikojnë të kthehen në pikën zero Në rast se mazhoranca nuk arrin të sigurojë kuorumin e nevojshëm deri në përfundim të këtij sesioni, mbi 50 projektligje që kanë kaluar në lexim të parë do të kthehen në pikën zero. Në mesin e tyre ka edhe marrëveshje ndërkombëtare. Pozitë e opozitë fajësojnë njëra-tjetrën, ndërsa ata që përcjellin punën e legjislativit nuk presin…