Kuvendi njofton për vazhdimin e seancës së nesërme konstituive Kuvendi i Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar për seancën e radhës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës që do të mbahet të mërkurën. Seanca do të mbahet në orën 10:00, ku LVV si parti e parë në zgjedhje do të provojë përsëri të zgjedh kryetaren e Kuvendit. Seanca për konstituimin e Kuvendit…