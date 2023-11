Kuvendi në Shqipëri kthehet në “fushëbetejë”, deputetët e opozitës kthejnë karriget përmbys

Ende pa nisur seanca, disa nga deputetët e “Rithemelimit” kanë shkuar në Kuvend duke krijuar kaos.

Sikurse duket nga pamjet, kanë marrë karriget që duhet të ulen deputetët e PS dhe i kanë vendosur përmbysur para foltores së parlamentit.

Raportohet se mes punonjësve të Gardës dhe deputetëve të opozitës ka pasur përplasje në momentin kur këta të fundit kanë nisur të rrëzojnë karriget pranë foltores.

Nga Parlamenti, ish-kryeministri Sali Berisha u shpreh se Edi Rama ka planifikuar të përdorë dhe ushtrinë si në 1990, por asgjë nuk e shpëton.

“Edi Rama, pasi e pa që opozita nuk do të jetë më, nuk do të mund të manipulohet më, do të mbrojë të drejtat e saj, ka shpalosur këtë strategji me të cilën e thellon vendin çdo ditë në krizë.

Por i them këtu, nuk ka forcë në botë, ju e dëgjuat besoj, që kanë planifikuar të përdorin edhe ushtrinë, njëlloj me skenarin e vitit 1990-91.

Le të përdorë ç’të dojë, por asgjë nuk e shpëton atë nga revolta, nga revolta e popullit opozitar për kushtetutën dhe të drejtat e tij”, tha Berisha.